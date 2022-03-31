Социальное безразличие, как причина роста наркомании

Общественное кольцо воспитания разомкнулось и почти совсем перестало иметь место быть. С одной стороны из-за трансформации общества вместе с ценностями и образом мышления, с другой — теперь твои дети — это твои дети, чужие — чужие. Социальная тактичность во многих сферах перешла в социальное безразличие, где не только не сделают замечания молодёжи в подворотне, а где-то наоборот посадят на вредную привычку ввыгоду себе.

Социум должен выступать как институт поддержания и возрождения истинных ценностей и понимания общности в выдворении пагубных проявлений.