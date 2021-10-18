«Социально-ответственный регион 2022» — национальный общественный обзор

Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности в вопросах наращивания социально-экономического потенциала субъектов РФ общественно-информационное агентство «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют на портале https://regioninformburo.ru/ Национальный общественный обзор 2022: «Социально-ответственный регион» https://regioninformburo.ru/soczialno-otvetstvennyj-region-2022-naczionalnyj-obshhestvennyj-obzor/

Целью данного информационного бесплатного ресурса является привлечение внимания населения к стратегическому развитию регионов России, демонстрация эффективных направлений деятельности региональных и муниципальных органов власти касательно повышения общественного доверия к власти (доверия к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется, в том числе, посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации), социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения их финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, научно-образовательного потенциала, улучшения доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской Федерации. Форма бесплатной регистрации для размещения важных новостей тут https://regioninformburo.ru/add-news/.

Участники формирования Национального общественного обзора 2022: «Социально-ответственный регион» — федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а также учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных образований с учетом добавлений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города федерального значения, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район).

Актуальные материалы органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований для публикации в рамках Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также других нормативно правовых актов регламентирующих их деятельность в части информационной открытости и в целях освещения деятельности власти на региональном и муниципальном уровне в отношении реализуемых программ поддержки населения будут сводиться в разделе https://regioninformburo.ru/category/society/