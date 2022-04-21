Социально-экономическое развитие Дагестана за 2021 год: итоги

На заседании Правительства Дагестана под председательством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова сегодня обсуждены результаты социально-экономического развития Дагестана за 2021 год.

Из оценки председателя Правительства РД следует, что за 2021 год продемонстрирован рост темпов основных показателей: выросли промышленное производство (на 5.2%), сельхозпродукция (на 0.5%), строительство (на 2%), розничный оборот (на 1%), объем платных услуг (на 16.6%), оборот общепита (на 25,2%). Однако выявлен и спад темпов инвестирования на 11,4%.

В ВВП республики основную долю занимают торговля, сельское хозяйство и строительство.