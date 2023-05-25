Социально-экономическое развитие Бежтинского участка обсуждают под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова

Глава республиканского кабмина заслушает информацию об исполнении поручений, которые он дал в прошлом году на совещании по этой же теме. Профильными ведомствами определенная работа проведена.

«Сегодня мы обсудим, какие проблемы сохраняются и где необходима наша помощь. Надо отметить, что представленность Бежтинского участка в различных госпрограммах, в том числе в этом Республиканской инвестпрограмме, в последние годы остается крайне слабой. Вместе с тем накопилось много нерешенных вопросов, которые влияют на качество жизни населения на данной территории, а собственные доходы ограничены», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.