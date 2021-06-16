Социально-экономические вопросы СКФО обсудили на совещании под руководством Михаила Мишустина

Михаил Мишустин обсудил с членами Правительственной комиссии вопросы социально-экономического развития СКФО. По словам Председателя Правительства РФ, все субъекты Северо-Кавказского федерального округа зависят от дотаций, и в этой связи необходимо создать условия для развития экономического потенциала территорий, чтобы они могли зарабатывать самостоятельно. По словам Премьер-министра РФ, здесь перспективными направлениями являются развитие АПК, промышленность и туризм. В рамках обсуждения большое внимание уделялось вопросам борьбы с коронавирусом, износу коммунальной инфраструктуры и развитию виноградарства и т.д. В работе совещания, которое состоялось 15 июня в городе Пятигорске, принял участие и Сергей Меликов. Врио Главы Республики Дагестан рассказал о ситуации в регионе, обозначив его основной отраслью сельское хозяйство. По итогам 2020 года объем производства в сельском хозяйстве превысил сто сорок миллиардов рублей. Руководитель региона в рамках выступления охватил и другие социально-экономические вопросы республики.

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