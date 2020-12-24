Социально-экономическая суть налога выражена в направлении на решение государственных задач

Социально-экономическая суть налога выражена в его дальнейшем направлении на решение государственных задач. Снижение неравенства между гражданами, поддержание стабильности ‒ это важный элемент распределительного процесса. Правительством могут быть приняты меры: обложение лиц с большим объемом потребления косвенными налогами (НДС, акцизы); введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов, когда размер ставки зависит от величины зарплаты, чем выше получаемая гражданами сумма, тем больше процент сбора; применение адресных льгот (в РФ вычеты на детей при начислении НДФЛ). К этой категории также относят: необлагаемые минимальные выплаты, снижение ставок и др.; наложение обязательств по соцвзносам на работодателя. Смысл распределительной функции заключен в том, что наименее защищенные слои населения могут освобождаться или платить меньше налогов. При этом они не теряют социальных благ, закрепленных законами (образование, здравоохранение и др.). Потребности общества компенсируются за счет наиболее обеспеченных слоев населения. Распределительная функция позволяет перенаправить с помощью трансфертов средства от «богатых к бедным» или из обеспеченных отраслей в неокупаемые. Контрольная Наблюдение и выявление фактов нарушения налогового права ‒ неотъемлемая обязанность государства. Для этого созданы специальные органы. Структуры следят за финансово-хозяйственной деятельностью юридических и физических лиц, выявляют незаконные источники доходов, направления расходов. Сущность контроля заключается в обеспечении выполнения налоговых обязательств для своевременного формирования госбюджета. Это важный элемент, способный предотвратить серьезные нарушения, перенаправив выявленные средства в казну. В стране, где налажена эффективная система контроля, теневой сектор экономики отсутствует. Функция способствует повышению собираемости финансовых сумм, нормализации их потоков. Действия в сфере взимания обязательных платежей позволяют усилить роль государства в общих хозяйственных процессах. Регулирование экономики помогает предотвратить спады промышленных потенциалов, мощностей, способствует росту производств, валового внутреннего продукта (ВВП), технического прогресса. Выделяют три подфункции: Стимулирующая создает систему определенных факторов, влияющих на плательщиков налогов с целью повышения уровня платежной дисциплины.К элементам давления относят: льготные режимы, пониженные ставки, налоговые кредиты, каникулы, вычеты и т.д. Как правило, стимулы нацелены на крупные и малые предприятия, различные фонды, общественные объединения граждан и др. Воспроизводственная подфункция призвана направить потоки денег на восстановление ресурсов. Множество споров возникает по поводу социальной функции налогов. С одной стороны, любой обязательный платеж подразумевает перераспределение, поскольку подразумевает изъятие средств в пользу государства. С другой, невозможно достоверно установить социальную функцию или мотивацию таких действий. Социальная функция налогов заключается в поддержании равновесия, корректировке соотношения доходов самых бедных и богатых граждан. Такая деятельность имеет вид: сглаживания социального неравенства; унификации медицинских и образовательных услуг; предоставлении льгот, дотаций, пособий.

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