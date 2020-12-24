Социальная значимость НДФЛ

Подоходный налог является эффективным инструментом реализации задач социальной политики, обеспечения достойного уровня жизни населения, действенным способом социальной поддержки, обеспечения социальной справедливости. В большинстве развитых стран данному налогу придается особое значение в решении социальных проблем общества.

Социальная функция НДФЛ реализуется посредством сокращения неравенства в распределении доходов, воздействия на уровень доходов, сбережений населения, объем, динамику и структуру внутреннего спроса, качество жизни, демографические и др. показатели социальной сферы. С помощью подоходного налога государство оказывает влияние на социальное обеспечение, охрану здоровья, материнства, детства, медицинскую помощь, общедоступность и бесплатность образования, мотивации труда, реализацию гражданами права на труд, защиту от безработицы, трудовые взаимоотношения в сфере производства, обращения, управления, культуры, науки и др.

Устанавливая налоги на доходы физических лиц, сокращая налоговые обязательства, или полностью освобождая от уплаты подоходного налога различные категории населения, осуществляя поддержку слоев населения с низкими доходами, стимулируя развитие семьи, получение образования, вводя льготы по подоходному налогу в зависимости от расходов понесенных налогоплательщиками на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, их обучение, повышение собственной квалификации, оказание помощи престарелым лицам и многое др., государство берет на себя заботы по обеспечению социальной стабильности и справедливости.

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