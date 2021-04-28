Социальная направленность в России возведена в ранг государственной политики страны

Что-то не могу припомнить за последние годы, чтобы использование в западных странах профсоюзными лидерами в день празднования 1 Мая высоких трибун с воззваниями и требованиями принесло пользы простым трудящимся в социальном плане. Не видел и долгосрочных забастовок, которые бы подорвали экономику крупных корпораций или предприятий.

В большинстве случаев лидеры или верхушка профсоюзов связаны с крупным капиталом, зачастую им и продвигаются негласно из сговорчивых активистов рабочего движения, которые соглашаются на мелкие подачки и уступки, что в корне ничего не меняет.

В худшем случае демонстрации могут разогнать полицейскими дубинками, резиновыми пулями и брандспойтами.

О том, что в России празднование 1 мая — это государственный праздник заботы о человеке труда, явствует из оглашенного народу 21 апреля в преддверии празднования 1 Мая Послания Президента России, который почти полностью был посвящен социальным вопросам, поддержке семей с детьми, социально незащищенных категорий граждан и др.

Социальная направленность в Российской Федерации возведена в ранг государственной политики страны.

Абдурахман Манафов, зам.и.о.гл.редактора «Вести Агула»