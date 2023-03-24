Сотрудницы женского направления ОП Муфтията РД по Гумбетовскому району посетили семьи воинов СВО

Сотрудницы женского направления отдела просвещения Муфтията РД по Гумбетовскому району совместно с благотворительным фондом «Инсан» провели акцию «Добро пожаловать, Рамадан!». В рамках мероприятия руководитель женского направления ОП по муниципалитету Асият Гасангаджиева посетила матерей и семьи участников спецоперации из села Мехельта.

Как отметила Гасангаджиева, мусульмане должны проявлять заботу и уважение друг к другу, обязаны стать причиной радости братьев и сестер по вере.

«Поздравляю всех гумбетовцев с наступлением благословенного месяца Рамадан! Пусть Всевышний облегчит поклонение и примет от нас все то, что мы делаем ради Его довольства. В рамках акции «Добро пожаловать, Рамадан!» мы встретились с родными и близкими бойцов СВО. Искренне желаю всем матерям, жёнам скорейшего возвращения домой их мужественных защитников», – сказала Асият Гасангаджиева.