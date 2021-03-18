Сотрудница редакции «Вести Агула» рассказала, как перенесла вакцинацию от COVID-19

Сотрудница редакции «Вести Агула» Лариса Исаева решила пройти иммунизацию от коронавируса. Вскоре её ожидает введение второго компонента вакцины Гам-КОВИД-вак.

Свой выбор она объясняет тем, что вакцинация не нова для человечества и всегда помогала преодолеть серьёзные эпидемиологические кризисы, начиная с 17 века. А коронавирус ничем иным, по её мнению, не является как очередным сложным вирусом, как дифтерия, оспа, коклюш, паротит, от которых все же найдена защита в виде прививки. Другой вопрос — доверие производителю, условиям транспортировки и хранения препаратов.

Но тут каждый должен сам для себя решить, предпочитает он реально переболеть коронавирусом или все же хочет насколько можно обезопасить себя и близких от риска заболеть и столкнуться с серьёзными последствиями. В любом случае, считает она, необходимо тщательно проконсультироваться с врачом на наличие противопоказаний, если надо, провести лабораторные и иные исследования, и лишь потом идти на вакцинацию.

На вопрос о самочувствии в поствакцинальные дни сотрудница сообщила, что в течение следующего дня ощущала лёгкую ломоту в теле, которая прошла после принятия парацетамола. Других каких-либо симптомов ни она, ни те, кто проходил совместно с ней вакцинацию не обнаружили.