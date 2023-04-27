Сотрудница КДЦ села Чирката Гумбетовского района навестила родных бойцов СВО

Представитель культурно-досугового центра села Чирката Айшат Идрисова поздравила семьи участников специальной военной операции на Украине Амирали Амиралиева и Саида Дарбишмагомедова с прошедшим праздником Ид аль-Фитр и наступающим Днём Победы.

В связи с наступающим праздником 9 Мая отметила, что сегодня бойцы на передовой продолжают правое дело наших прадедов.

«Хочу пожелать нашим землякам, которые борются с неофашизмом, бодрости духа и скорейшего возвращения домой с победой», – отметила Айшат Идрисова.