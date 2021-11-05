Вакцинация, Общество

Сотрудники транспортной полиции в столице Дагестана привлекли к административной ответственности пассажира

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В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Махачкалы поступила информация о нарушении общественного порядка на борту самолета, выполняющего рейс из Махачкалы в Москву.

Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что отстранил от полета одного из пассажиров, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, отказался выполнить требование члена экипажа надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскую маску).

Полицейские доставили нарушителя в дежурную часть линейного отдела полиции, где составили административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.21, частью 1 статьи 20.6.1  и частью 6 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

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