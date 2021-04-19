Сотрудники Минтруда Дагестана приняли участие в вакцинации от COVID-19

Так, в рамках реализации приказа Минтруда Дагестана по обеспечению безопасных условий труда и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия по вакцинации прошли накануне в учреждениях Цумадинского, Бабаюртовского, Ботлихского и Тарумовского районах, а также в Реабилитационном центре города Избербаш. За сегодняшний день вакцину получили 170 работников социальной сферы.

Отметим, что всего в системе Минтруда прошли вакцинацию около 2 000 работников, находящихся в непосредственном взаимодействии с населением, проживающим в городах и районах республики.