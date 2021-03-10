Сотрудники Минтруда Дагестана готовятся к вакцинации от COVID-19

Порядка 50 сотрудников Минтруда Дагестана сдали кровь на определение антител COVID-19 для последующей вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.

Сдача анализа на антитела прошла в рамках ежегодной донорской акции. Результаты исследований будут готовы через несколько дней. Процедура подготовки к забору крови состояла из беседы с врачом, измерения артериального давления, анализа крови и мгновенный результат, который показывает уровень гемоглобина.

По словам заведующей отделом заготовки выездной бригады Зумруд Аскеровой, мероприятие прошло в штатном режиме, добавилось несколько новичков-доноров по сравнению с прошлым годом. «Благодаря данному мероприятию пополняется республиканский банк крови и плазмы, остро необходимый для пациентов в лечебно-профилактических учреждениях Республики Дагестан», – отметила Аскерова.