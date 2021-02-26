Сотрудники Минфина РД прошли вакцинацию от COVID-19

Сегодня работники республиканского Минфина прошли первый этап прививок от COVID-19. Ещё до введения вакцины они прошли проверку на выявление интител на вирус. По итогам проверки 12 желающих допустили к вакцинации.

Перед этим сотрудники ответили на вопросы анкетирования, у них проверили сатурацию и температуру. Вакцина была доставлена в ведомство в специальном оборудовании.

Отметим, что вакцинация бесплана. Компоненты вакцины вводятся 2 раза с перерывом в 21 день.

Желающие смогут записаться на проведение вакцинации на Госпортале или, набрав 122.