Сотрудники ДагПатриотЦентра и участники СВО проводят тематические встречи со студентами вузов

Сотрудники ГБУ РД «ДагПатриотЦентр» продолжают цикл встреч со студентами дагестанских ссузов, сообщает Минмолодежи Дагестана. Так, очередные встречи прошли в Многопрофильном инновационном колледже и Колледже МЧС.

К мероприятиям присоединились участники СВО — командир штурмовой группы Магомед Мусаев, сержант Рустам Рамазанов, старший сержант Микаил Аллаев, сержант Джамалудин

Амирханов и доброволец Ниматулла Мирзаханов.

В ходе встреч были обсуждены вопросы, интересующие студентов: о контрактной службе и специальной военной операции. Кроме того, сотрудники ДагПатриотЦентра анонсировали предстоящие патриотические мероприятия, в числе которых празднование Дня Победы, а также рассказали о «Движении первых» и движении «Za Дагестан».

Следует отметить, что аналогичные мероприятия проходят и в других ссузах региона.

Источник: Минмолодежи РД