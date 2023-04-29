Сотрудники Дагинформа очистили от мусора плато Матлас

В Хунзахском районе Сотрудники Агентства информации и печати Республики Дагестан очистили от мусора плато Матлас в Хунзахском районе в рамках республиканского субботника.

Как рассказал руководитель ведомства Абдуразак Джамалутдинов, к масштабной акции привлечены все сотрудники ведомства. Первым делом они посетили администрацию Хунзахского района, откуда в сопровождении представителей муниципалитета отправились на место уборки.

«Тот объем мусора, который мы здесь обнаружили, абсолютно не вписывается в пейзажи этого удивительного живописного плато с неповторимыми каньонами. Мы уже собрали огромное количество мусора, но уборка еще в самом разгаре. Предстоит большая работа. Хотелось бы призвать местных жителей и гостей республики относиться более уважительно к природе и тем дарам, которые она нам дает», — отметил Джамалутдинов.

Напомним, что мероприятие проводится в преддверии майских праздников и начала туристического сезона по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова. К акции подключены все органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения. Уборка территорий проводится на всех крупных туристических объектах республики, а парках, памятных и мемориальных местах, облагораживаются памятники и другие общественные пространства.

Источник: Мирмол