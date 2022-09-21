Сотрудники администрации Кизляра проходят ревакцинацию

На сегодняшний день ревакцинировались около 4 тысяч жителей города.

«Руководители предприятий, организаций должны уделять внимание принятию мер по обеспечению профилактики заражения сотрудников. Необходимо пройти ревакцинацию тем, кто переболел коронавирусом шесть и более месяцев назад. Как мы видим, новый штамм очень заразен и болеют семьями, коллективами. Потому рекомендую медорганизации обеспечить вакцинацию и тех, которые не прививался ни разу, а таких немало», – считает глава Кизляра Александр Шувалов.

По словам представителя горадминистрации, в городе Кизляре также стартовала и прививочная кампания против сезонного гриппа.