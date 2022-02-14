Спорт

Сотрудник Росгвардии из Дагестана стал чемпионом международного турнира по смешанным единоборствам

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Сотрудник СОБР «Ястреб – Каспий» Управления Росгвардии по Республике Дагестан сержант полиции Абдулмуталип Г. одержал победу на международном турнире SFC-3, проходившем в городе Омске.
За почетные трофеи турнира боролись спортсмены из разных регионов России, а также из некоторых зарубежных стран.
В рамках турнира дагестанец встретился с бойцом из Египта Амером Эль Шаншори, которого уверенно победил.
Сержант полиции Абдулмуталип Г. – чемпион мира и чемпион России по смешанным единоборствам, победитель турнира по ММА на призы директора Росгвардии. На его счету 20 боев в таких крупных бойцовских организациях, как ACB, Fight Nights, M-1 Global, Alash Pride.

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