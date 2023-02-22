Сотрудник «Дагправды» Юрий Иванов вернулся из зоны СВО

Юрий Иванов находился на передовой в Запорожской области, вернулся живым и здоровым в преддверии Дня защитника Отечества.

Он служил в числе мобилизованных. Прошел сначала обучение стрелковому, медицинскому, тактическому делу, а потом – на линию фронта. Линия протяженная, мобилизованные части выполняли задачу по удержанию отвоеванных рубежей.

«Я чувствовал вашу поддержку. Интернета и связи не было, но если сигнал где-то проскальзывал, старался по возможности отвечать на эсэмэски. Боялся ли я? Да, страх присутствовал. Но после того, как в мирное время падал с крыши, попадал под машину и научился при этом восстанавливаться от травм, был уже морально и физически готов к трудностям», – сказал Юрий своим коллегам.