Экономика

Сотрудничество в сфере воздушного транспорта Дагестана и Азербайджана обсуждены на встрече Абдулмуслима Абдулмуслимова и Рашада Набиева

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В рамках визита в Азербайджан состоялась встреча премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.

Обсуждены вопросы осуществления грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом, улучшения транспортной инфраструктуры и погранично-пропускных пунктов, сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

Помимо этого, была подчеркнута важность принятия совместных действий для своевременного и оперативного решения вопроса по поводу очередей, возникающих из-за грузовых автомобилей в погранично-пропускных пунктах.

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