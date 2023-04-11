Экономика

Сотрудничество Астраханской области и Дагестана обсудили в Махачкале

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11 апреля Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. В ходе встречи были затронуты вопросы социально-экономического сотрудничества регионов.

По словам премьера, взаимодействие между регионами налажено ещё с 1997 года с момента подписания Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Астраханской областью. Как отметил Абдулмуслимов, данное соглашение необходимо актуализировать, внеся изменения с учётом нынешних обстоятельств.

«Я хочу сказать огромное спасибо вашим аграриям, которые в трудный для нас ковидный период, помогли в части обеспечения овощами», — заявил премьер.

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