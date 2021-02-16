Состоятся турниры по Dota 2 и CS:GO

21 февраля состоятся турниры по Dota 2 и CS:GО. Дата проведения 21 февраля: Dota 2 начало в 13:00; CS:GO начало в 14:00; Формат турнира: Online/Lan (по желанию можете играть из дому, либо в каком-нибудь из игровых клубов).

Более подробная информация размещена по ссылке: https://vk.com/wall-77606149_39148

Контактное лицо: руководитель Дагестанского отделения федерации компьютерного спорта России Инжиев Нурадин, тел.: 89894493664, 89894637181, 89289892771.

Анонс предстоящих турниров￼

￼Дата проведения 21 февраля:

￼Dota 2 начало в 13:00;

￼CS:GO начало в 14:00;

Формат турнира: Online/Lan (по желанию можете играть из дому, либо в каком-нибудь из игровых клубов)

￼Стоимость участия 500₽ с команды (100₽ с человека)

Распределение:

70% в призовой фонд/30% на организацию и проведение турнира;

￼Ждём ваши заявки и хотим увидеть красивый киберспорт￼.