Состояние работы психологических служб образовательных организаций обсудили в Правительстве РД

Под руководством вице-премьера Дагестана Рамазана Джафарова в режиме ВКС состоялось первое в 2023 году заседание Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан.

В нём приняли участие руководители правоохранительных структур, министерств и ведомств, главы муниципалитетов, а также члены общественных организаций.

Участники заседания обсудили состояние работы психологических служб образовательных организаций Республики Дагестан по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних, реализацию индивидуальных комплексных программ сопровождения несовершеннолетних.

Открывая работу, Рамазан Джафаров отметил, что проблема становится особенно актуальной в связи с увеличением числа носителей девиантного поведения. В республике, по словам вице-премьера, создается неблагоприятная среда, влияние которой весьма сложно преодолеть.

«Вопросам профилактики и противодействия деструктивным проявлениям в поведении детей и молодежи уделяется значительное внимание в образовательных организациях республики. Поэтому своевременное оказание необходимой помощи является залогом успеха дальнейшего обучения», — подчеркнул Джафаров.

Более подробно о состоянии работы психологических служб образовательных организаций в республике рассказал министр образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев.

Он сообщил, что профильным ведомством проводился мониторинг деятельности психологической службы в общеобразовательных организациях. Согласно проведенному мониторингу выявлено, что в общеобразовательных организациях педагогами-психологами оказана психологическая помощь 150 066 учащимся, что составляет 30% от общего числа обучающихся. Индивидуальную консультацию педагогов психологов получили 57514 обучающиеся, с 92557 учащимся проведена групповая работа, 26164 родителя обратились за психологической помощью в общеобразовательные организации республики. Потребность в педагогах-психологах возрастает с каждым годом.

«В целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях республики Министерством разработаны типовые штаты образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусматривающие наличие не менее 1 психолога на 300 несовершеннолетних обучающихся.

Для прорабатывания вопросов, отнесенных к сфере развития психологической службы в 2022 году в республике создан Координационный совет Министерства образования и науки РД по развитию психологической службы в системе образования. Совет создан для организационно-методологического обеспечения развития психологической службы в системе общего, среднего профессионального и дополнительного образования, для совершенствования условий психолого-педагогической поддержки, развития и позитивной социализации обучающихся.

В совет вошли 22 педагога-психолога образовательных организаций, руководители образовательных организаций, представители ДГУ, ДГПУ и Минздрава республики», — доложил Бучаев.

Бучаев также добавил, что по результатам проведенного социально-психологического тестирования, изучая ответы детей «группы риска», в возрастной группе 7-9 классов выявлен высокий уровень импульсивности, что выражается в эмоциональной неустойчивости, спонтанных, необдуманных решениях и высокий показатель.

По мнению главы Минобрнауки РД, высокий уровень импульсивности в этом возрасте обусловлен скорее психологическими особенностями подросткового становления, который является рискогенным фактором сам по себе.

«Среди респондентов группы 10-11 классов ответы неоднозначны и вдвое снижены по сравнению с ранним подростковым возрастом и обусловлены процессом взросления и в целом в осмысленности выбора и меньшей импульсивностью.

Опрошенные студенты профессиональных образовательных организаций демонстрируют сходные тенденции и в процентном отношении находятся в одинаковых диапазонах. Опрошенные студенты высших учебных заведений нацелены на профессиональное обучение, имеют цель и осмысленность действий», — проинформировал министр.

В рамках заседания также был рассмотрен вопрос об организации профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

В заключение советник Главы РД, руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Герман Шахвеледов рассказал о наркоситуации в Республике Дагестан за 2022 год.