Состояние особей Каспийской нерпы в естественной среде характеризуется как уязвимое

Всего в мире обитает более тридцати видов тюленей. В их число входит и Каспийская нерпа. Это эндемический вид, который считается самым мелким по размеру среди представителей семейства безухих тюленей. Продолжительность жизни этих млекопитающих достигает до полувека. Однако, за последние десять лет популяция данного вида сократилась на девяносто процентов. Причиной таких событий стало то, что меховая шкура тюленя пользуется большим спросом. Для сохранения популяции важно решить вопрос об использовании ставных сетей на государственном уровне. Ежегодно экологические проблемы на Каспии возрастают. И если не принять серьёзных мер, то популяция может и вовсе исчезнуть с лица земли. Кроме того, в 2008 году Каспийская нерпа была занесена в Красный список МСОП.