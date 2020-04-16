Состояние и развитие электросетевого хозяйства Дагестана обсудили в Правительстве региона

15 апреля Председатель Правительства Республики Дагестан провел встречу с заместителями гендиректора компании «Россети Северный Кавказ» Павлом Дынькиным и Сергеем Поляковым.

Главными аспектами беседы стали вопросы повышения тарифов за свет и профилактические меры для избежания аварийных ситуаций на объектах энергосистемы региона в летний период.

Также обсуждался вопрос своевременной оплаты счетов за электричество бюджетными организациями. Артем Здунов подчеркнул, что оплата должна проводиться в полном объеме и без промедления, так как деньги в организации поступают в полной мере.

Дополнительно был озвучен вариант реструктуризации долга для предприятий ЖКХ сроком на пять лет, но при условии осуществления полной оплаты текущих счетов. Также на совещании был представлен и.о.управляющего директора ДЭК Иван Смольников.