Состоялся телемост между библиотеками Дагестана и Карачаево-Черкесии

5 апреля 2023 года в рамках проведения цикла мероприятий по 100-летнему юбилею народного поэта Дагестана Расула Гамзатова между ГБУ РД «Республиканская детская библиотека имени Н. Юсупова» и ГБУ «Республиканская детская библиотека им С. Никулина» Карачаево-Черкесской Республики был проведен интернет — мост дружбы (телемост) «Дагестан — Карачаево-Черкесия».

В этом телемосте приняли участие учащиеся школ с обеих сторон, а также студенты и преподаватели ГБОУ «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. А. Даурова».

Помощник представителя Правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесской Республики Зарема Карданова поблагодарила организаторов и участников телемоста, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и передала слова благодарности представителя Правительства РД в КЧР Магомеда Магомедова всем, кто принял участие в организации и проведении данного мероприятия.

В этом мероприятии приняли участие и представители СМИ и телевидения. Дети прочитали стихи Расула Гамзатова, а студенты колледжа культуры и искусств исполнили песни и дагестанские национальные танцы. В конце мероприятия все организаторы и участники проекта посмотрели видеообращение Представителя Правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесской Республике Магомеда Магомедова, в котором он поблагодарил сотрудников республиканских детских библиотек Дагестана и Карачаево-Черкессии, а также организаторов и участников данного мероприятия.

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