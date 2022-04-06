Экономика

Состоялось заседание Совета по развитию АПК Дагестана по реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве

Оставить комментарий

Под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса при Главе РД. В рамках совещания руководитель региона поставил задачу активно поддерживать бизнес и создавать условия для инвесторов, подчеркнув, что привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс является для региона приоритетной задачей. Кроме того, Сергей Меликов указал на необходимость комплексного взаимодействия в работе с инвестпроектами, а также поручил подготовить карту инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. В их числе проект, инициированный ООО «Полоса», по созданию интенсивных фундучных и яблоневых садов и создания плодохранилища. Общая стоимость проекта составляет двенадцать миллиардов рублей. В рамках совещания, Сергей Меликов обозначил данный проект как перспективный.

Также читают:

Инвестиции в горы получат господдержку
47 миллионов рублей заплатят за несознательность и...
Дагестанское вино стало лидером "Винного гида Росс...
В Дагестане обсудили вопрос поддержки малого и сре...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.