Состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Дагестане

13 января премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению главы региона провёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Он напомнил о масштабных отключениях электроэнергии. И добавил, что понимает возмущение людей, когда они в холод остаются без света и тепла.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к директору филиала компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Максиму Долголеву прямо во время его выступления:

«Как вы справляетесь, если полреспублики без света.. Максим Сергеевич, так не пойдет. Ничего вы не выполнили, вот результат вашего выполнения. 80 тысяч населения республики при минусовой температуре без света, без газа и воды.

Вот результат вашего доклада и деятельности вашего учреждения, кому бы вы не подчинялись. Мы здесь нанятые дагестанским народом чиновники, мы здесь работаем во благо дагестанского народа, а не ваших докладов…».

Критику в адрес энергетиков озвучил и первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц. В формате ВКС в мероприятии участвовал и заместитель генерального директора компании «Россети Северный Кавказ» по взаимодействию с органами власти Сергей Поляков. Он сказал, что энергетики принимают критику, напомнив при этом о тяжелых погодных условиях — сильном ветре, при котором страдает оборудование. И подробно остановился на принимаемых мерах. В эти дни в республику выехал руководитель компании «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко и главный инженер предприятия, а также группа специалистов.

Как сообщала «Молодежка», в прошедшие дни порядка 364 единиц техники и 570 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий проводили очистительные работы на автомобильных дорогах Дагестана, а также занимались обработкой их противоскользящей смесью. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Так, в работе были задействованы 73 КДМ, 63 автогрейдера, 120 бульдозеров, 48 погрузчиков, 60 экскаваторов, и ответственными работниками ГКУ «Дагестанавтодор» проводился мониторинг состояния подведомственной сети автодорог и проводимых работ, был организован круглосуточный контроль.

Работы по содержанию велись в штатном режиме. Закрытых дорог нет. Дорожная техника и личный состав эксплуатационных организаций переведена на круглосуточное дежурство.

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