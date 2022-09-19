Сегодня, 19 сентября, состоялось заседание Комитета НС по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Вел заседание Председатель Комитета Артур Исрапилов.

В начале заседания были обсуждены и одобрены кандидатуры восьми мировых судей для назначения на судебные участки городов и районов республики.

Затем депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О пожарной безопасности», подготовленный для принятия во втором чтении.

К первому чтению подготовлен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О государственных наградах Республики Дагестан», учреждающий новые государственные награды Республики Дагестан — Медаль «За проявленное мужество», Медаль Расула Гамзатова; почетного звания «Заслуженный предприниматель Республики Дагестан» и почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Дагестан».

Проекты законов по решению Комитета будут внесены на Президиум для включения в повестку дня четырнадцатой сессии.

Депутаты также рассмотрели проекты федеральных законов, поступившие в Комитет для согласования.