Состоялось торжественное открытие сквера в селе Хутхул Агульского района

6 июля состоялось торжественное открытие сквера в селе Хутхул. Строительные работы новой общественной зоны отдыха были начаты в ноябре 2020 года в рамках регионального проекта «Местные инициативы».

Инициаторами создания зоны отдыха выступили МО «Агульский район» и СП «сельсовет Хутхульский». Софинансирование оказал предприниматель, выходец из Хутхул Кабир Курбанов. Инициатива получила финансовую поддержку и со стороны республиканского бюджета.

Строительство зоны отдыха на территории Хутхульского сельского поселения в настоящее время было как никогда актуально. На территории поселения проживает 500 человек. В центре села находился пустырь, где изредка играли в волейбол, многие жители села указали на него, как на возможное место расположения зоны отдыха.

Новый сквер разбит в центре села. Здесь установлены скамейки, урны, столько же объектов уличного освещения, уложено около 900 квадратных метров тротуарной плитки, завезён чернозём на 800 квадратных метров, высажено большое количество деревьев и установлена детская площадка в 120 квадратных метров. Также есть крытое место площадью 24 квадратных метра для проведения сельских сходов и других мероприятий.

Источник: Пресс-служба Агульского района