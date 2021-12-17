Состоялось награждение победителей I республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент

На межрегиональном научно-практической конференции по вопросам противодействия идеологии терроризма или информационного противодействия терроризму «Новые формы терроризма, как вызов современному обществу» прошло награждение победителей I республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент. В номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире»: Первое место занял документальный фильм «Позывной СПАРТАК», автора Зарипат Курамагомедовой; Второе место — цикл телепередач ««Человек и вера» — специальный документальный проект на телеканале РГВК «Дагестан»», автор Магомед Махатилов; Третье место — документальный фильм «Пять невинных жертв терракта», автор Селминаз Салихова. В номинации «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа: Первое место — публикация «Мы против терроризма», автор Альбина Гаджиева; Второе место — публикация «Выбор», автор Марьям Таймазова; Третье место — публикация «Алан Ярикбаев — комментарий в рамках проекта «Взгляд»», автор Эмир Отевалиев. В номинации «Публикация, цикл публикаций в печатном /сетевом издании (статья, очерк)»: Первое место — публикация «Хитрец…», автор Ахмедхан Кишов; Второе место — публикация «Опаленные Сирией», автор Гюлахмед Маллалиев, Марина Рамазанова; Третье место — публикация «Травму тогда получил весь город», автор Патимат Амирбекова.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники