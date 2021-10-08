Состоялось чествование учителей Агульского района

7 октября в актовом зале администрации МО «Агульский район» прошло праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Международного дня учителя.
В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Закир Каидов, начальник МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» Абдулахад Магомедов, заместитель главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов и другие.
После театрализованного пролога глава района Закир Каидов обратился со словами поздравления к представителям сферы образования района.
«Профессия учителя всегда была, есть и будет самой благородной на свете, ведь именно учитель формирует будущее нашего государства. И в этот замечательный день я всех поздравляю с праздником. Желаю здоровья, терпения, благосостояния и уважения. Пусть всегда рядом с вами будут талантливые ученики, интересные коллеги», — отметил в своей речи Закир Гусейнович.
В ходе праздничного торжества лучшим из лучших педагогов были вручены гранты, Почетные грамоты и Благодарственные письма.
В целях стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала глава района вручил 3 гранта от меценатов:
МКОУ «Тпигская СОШ» в размере 100 000 руб получило от Рамазана Каидова;
МКОУ «Ричинская СОШ» — 100 000 руб — от Магомеда Кибиева;
МКОУ «Буркиханская СОШ» — 50 000 руб — от Сиражудина Раджабова.
По МКОУ «Ричинская СОШ» коллективом школы единогласно принято решение о направлении гранта на приобретение необходимого инвентаря для учреждения:
Изучив представленные портфолио и критерии оценки деятельности, комиссия вынесла решение:
1. По МКОУ «Тпигская СОШ» разделить и вручить грант
Алиевой Саимат Курбановне — 50 000 руб. и Суфидаудовой Гаве Мазаевне — 50 000 руб.
2. По МКОУ «Буркиханская СОШ» вручить грант в размере 50 000 руб. Аюбовой Динаре Шабановне.
Образовательным учреждениям района, которые показали наиболее высокие баллы на ЕГЭ, вручили денежные поощрения и призы от депутата НС РД Магомедали Гаджиомарова.
1 место — МКОУ «Яркугская СОШ» — 50 000 рублей и ноутбук;
2-е место — МКОУ «Дулдугская СОШ» — 30 000 рублей и ноутбук;
3-е место — МКОУ «Хутхульская СОШ» — 20 000 рублей и ноутбук.
Также Магомедали Гаджиомаров отметил ещё пять общеобразовательных учреждений района:
«Буршагская СОШ», «Худигская СОШ», «Миссинская СОШ», «Бедюкская СОШ», «Фитинская СОШ», денежными поощрениями в размере по 20 тысяч рублей
Поощрениями Главы МО «Агульский район» Закира Каидова и Министерства образования и науки РД учителя общеобразовательных учреждений МО «Агульский район» в честь празднования Международного дня учителя отмечены следующие учителя:
Гасанова Сувар Шафиевна — учитель родного языка и литературы МКОУ «Бедюкская СОШ»;
Джамалова Тамари Шахшаевна — учитель начальных классов МКОУ «Буркиханская СОШ»; Курбанова Сунахалум Рамазановна — директор МКОУ «Хутхульская СОШ»;
Магомедова Гюльбагар Рамазановна — директор МКОУ «Тпигская СОШ»;
Магомедова Насият Омаровна — учитель начальных классов МКОУ «Яркугская СОШ»; Магомедова Гава Курбановна — учитель русского языка и литературы МКОУ «Хутхульская СОШ»;
Сафаралиева Гюлеят Исаевна — учитель начальных классов МКОУ «Фитинская СОШ»- за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в подготовку учащихся, за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности.
Для участников и гостей мероприятия состоялся праздничный концерт. Мероприятие прошло в тёплой атмосфере.
Источник: Пресс-служба МО «Агульский район»