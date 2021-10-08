Состоялось чествование учителей Агульского района

7 октября в актовом зале администрации МО «Агульский район» прошло праздничное мероприятие, посвящённое празднованию Международного дня учителя.

В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Закир Каидов, начальник МКУ «Отдел образования» МО «Агульский район» Абдулахад Магомедов, заместитель главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов и другие.

После театрализованного пролога глава района Закир Каидов обратился со словами поздравления к представителям сферы образования района.

«Профессия учителя всегда была, есть и будет самой благородной на свете, ведь именно учитель формирует будущее нашего государства. И в этот замечательный день я всех поздравляю с праздником. Желаю здоровья, терпения, благосостояния и уважения. Пусть всегда рядом с вами будут талантливые ученики, интересные коллеги», — отметил в своей речи Закир Гусейнович.

В ходе праздничного торжества лучшим из лучших педагогов были вручены гранты, Почетные грамоты и Благодарственные письма.

В целях стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала глава района вручил 3 гранта от меценатов:

МКОУ «Тпигская СОШ» в размере 100 000 руб получило от Рамазана Каидова;

МКОУ «Ричинская СОШ» — 100 000 руб — от Магомеда Кибиева;

МКОУ «Буркиханская СОШ» — 50 000 руб — от Сиражудина Раджабова.

По МКОУ «Ричинская СОШ» коллективом школы единогласно принято решение о направлении гранта на приобретение необходимого инвентаря для учреждения:

Изучив представленные портфолио и критерии оценки деятельности, комиссия вынесла решение:

1. По МКОУ «Тпигская СОШ» разделить и вручить грант

Алиевой Саимат Курбановне — 50 000 руб. и Суфидаудовой Гаве Мазаевне — 50 000 руб.

2. По МКОУ «Буркиханская СОШ» вручить грант в размере 50 000 руб. Аюбовой Динаре Шабановне.

Образовательным учреждениям района, которые показали наиболее высокие баллы на ЕГЭ, вручили денежные поощрения и призы от депутата НС РД Магомедали Гаджиомарова.

1 место — МКОУ «Яркугская СОШ» — 50 000 рублей и ноутбук;

2-е место — МКОУ «Дулдугская СОШ» — 30 000 рублей и ноутбук;

3-е место — МКОУ «Хутхульская СОШ» — 20 000 рублей и ноутбук.

Также Магомедали Гаджиомаров отметил ещё пять общеобразовательных учреждений района:

«Буршагская СОШ», «Худигская СОШ», «Миссинская СОШ», «Бедюкская СОШ», «Фитинская СОШ», денежными поощрениями в размере по 20 тысяч рублей

Поощрениями Главы МО «Агульский район» Закира Каидова и Министерства образования и науки РД учителя общеобразовательных учреждений МО «Агульский район» в честь празднования Международного дня учителя отмечены следующие учителя:

Гасанова Сувар Шафиевна — учитель родного языка и литературы МКОУ «Бедюкская СОШ»;

Джамалова Тамари Шахшаевна — учитель начальных классов МКОУ «Буркиханская СОШ»; Курбанова Сунахалум Рамазановна — директор МКОУ «Хутхульская СОШ»;

Магомедова Гюльбагар Рамазановна — директор МКОУ «Тпигская СОШ»;

Магомедова Насият Омаровна — учитель начальных классов МКОУ «Яркугская СОШ»; Магомедова Гава Курбановна — учитель русского языка и литературы МКОУ «Хутхульская СОШ»;

Сафаралиева Гюлеят Исаевна — учитель начальных классов МКОУ «Фитинская СОШ»- за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в подготовку учащихся, за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности.

Для участников и гостей мероприятия состоялся праздничный концерт. Мероприятие прошло в тёплой атмосфере.

Источник: Пресс-служба МО «Агульский район»