28 мая состоялась XX Конференция Агульского местного отделения ВПП «Единая Россия». В работе конференции приняли участие секретарь Агульского местного отделения Партии «Единая Россия» З.Г.Каидов, исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» С.К.Алиев, главы сельских поселений, депутаты совета МО «Агульский район», члены фракции «Единая Россия», руководители предприятий, учреждений.

На конференции присутствовал член фракции «Единая Россия», комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи с избирателями РД М.М.Абасов, который обратился с приветственным словом к делегатам конференции. Он отметил, что в районе проводится большая работа по линии политической партии. Благодаря проектам «Единой России» благоустраиваются населенные пункты, улучшается качество жизни на селе. Он выразил уверенность, что совместными усилиями будут решать поставленные задачи для поступательного развития.

Далее заслушали доклад о деятельности местного отделения партии секретаря Агульского местного отделения Партии «Единая Россия» З.Г.Каидова, где он пояснил о правилах проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатам в депутаты в Единый день голосования 19 сентября 2021г., а также об избрании делегатов от местного отделения Партии на XXXIII Конференцию Дагестанского регионального отделения Партии «Единая Россия».

Ответственность за исполнение настоящего решения возложили на исполнительного секретаря местного отделения Партии «Единая Россия» С.К.Алиева. В ходе конференции были избраны делегаты на региональную конференцию от Агульского регионального отделения партии «Единая Россия»: глава администрации района Каидов Закир Гусейнович и председатель Собрания депутатов МР «Агульский район» Алиев Салих Курбанович.

Источник: Пресс-служба Агульского района