Состоялась встреча с воинами-афганцами

Сегодня, 20 февраля, в Центральной межпоселенческой библиотеке, расположенной в здании ЦТКНР Агульского района, состоялась встреча с ветеранами Афганских событий, посвященная 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

На встречу с воинами-интернационалистами были приглашены глава Агульского района Закир Каидов, работники администрации, учащиеся школ района и другие.

Воины-афганцы Замир Абдуллаев и Азим Рамазанов рассказали детям о событиях той войны, подвигах советских солдат при выполнении интернационального долга. Дети, в свою очередь, прочитали стихи на патриотические темы.

Закир Каидов поздравил присутствующих с наступающим праздником, Днем защитника Отечества, и в непринуждённой беседе с учащимися пожелал подрастающему поколению быть достойными памяти своих отцов и дедов, победителей Великой Отечественной войны.

Батитай Габибулаева