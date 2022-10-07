Состоялась встреча с добровольцами из Карабудахкента

Руководитель Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев встретился с добровольцами из Карабудахкента, которые в ближайшее время будут направлены в учебные центры для военной подготовки.

На встрече Махмуд Амиралиев взял под личный контроль озвученные каждым из добровольцев своих личных вопросов.

«Хочу поблагодарить вас за проявленную смелось и решительность в защите интересов Отечества. Со своей стороны озвученные вами вопросы беру на контроль и приложу все усилия для их положительного решения. Будьте за это спокойны!» — сказал Махмуд Амиралиев.