Политика

Состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Казначейства России Наталии Гориной с коллективом УФК по РД

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Сегодня, 28 октября, 2022 года состоялась рабочая встреча заместителя руководителя Казначейства России Наталии Гориной с коллективом УФК по Республике Дагестан. ⁣⁣
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Наталия Горина рассказала о ключевых задачах, стоящих перед Казначейством России в части исполнения федерального и региональных бюджетов и выразила благодарность руководителю УФК по Республике Дагестан Абдулпатаху Амирханову за масштабную работу, проводимую по оптимизации имущественного комплекса Управления. ⁣⁣
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Был отмечен высокий уровень участия коллектива Управления в профсоюзной деятельности и мероприятиях, организуемых в рамках Общероссийского Народного фронта «Все для Победы!». ⁣⁣
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В конце встречи Наталия Горина и присутствовавший на встрече председатель Общероссийского профессионального союза казначеев России Александр Мунтяну вручили награды Казначейства России и профессионального союза казначеев России наиболее отличившимся сотрудникам Управления.

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