Состоялась презентация книги Ахмада Афанди на таджикском языке

Книга Ахмада Афанди «Благонравие праведников», издаваемая с 2015 года на арабском языке, за годы выпуска переведена на пять языков. 9 февраля в Доме Дружбы города Махачкалы состоялась презентация книги и на таджикском языке. В мероприятии принял участие врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. По словам врио министра, инициатива перевода книги Муфтия РД на таджикский язык принадлежит Межведомственному совету при Миннаце РД, как отклик на запрос мусульман Таджикистана.

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