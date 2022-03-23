Состоялась онлайн-конференция по ГИА

В середине марта состоялся телемост Минобрнауки РД с общеобразовательными учреждениями Республики Дагестан. Мероприятие в режиме ВКС было направлено на обсуждение с организаторами и муниципальными координаторами ГИА экзаменационной кампании 2022. В работе видеоконференции приняли участие организаторы Агульского района. Представители общеобразовательных учреждений муниципалитета прибыли в МКОУ «Тпигская СОШ» для того, чтобы принять участие в мероприятии.

Единая региональная команда ГИА Республики Дагестан стремится устранить недочеты прошлых лет и провести государственные аттестации школьников на лучшем уровне.

В мероприятии, помимо организаторов, принимали участие технические специалисты, члены ГЭК, то есть все, кто принимает участие в организации экзаменов.

В рамках видеомоста специалисты Министерства науки и образования Республики Дагестан отметили: «По эффективности вашей работы будут определять, насколько правильно организована оценочная инфраструктура в вашем муниципалитете. С каждым годом совершенствуется процедура проведения экзамена. В современном обществе ЕГЭ стал высокотехнологичным, однако, наряду с этим, на первый план выходит именно человеческий фактор и отношение каждого из нас к своим обязанностям».

В связи с изменением структуры проведения экзамена, организаторы ЕГЭ и ОГЭ обязаны будут пройти обязательное обучение, которое позволит подготовиться к изменениям в структуре и технологии экзамена. Обучение будет проходить дистанционно, где каждый организатор пройдет индивидуальное обучение на образовательной платформе.

В мероприятии в режиме ВКС приняли участие и специалисты РЦОИ, в том числе руководитель организации Аскандар Маммадиевич Магомедов. Он выразил слова благодарности в адрес технических специалистов и руководителей ППЭ, которые в целях организации телемоста подготовили около полутора тысяч компьютеров.

Руководитель ведомства отметил, что сегодня в Дагестане для проведения ЕГЭ подготовлено 67 пунктов сдачи единого государственного экзамена, что составляет 950 онлайн-аудиторий. Для проведения ОГЭ подготовлено 144 пункта, что составляет три тысячи аудиторий.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить технической оснащенности пунктов проведения. Помимо наличия компьютеров и необходимой оргтехники, нужно уделить внимание возможностям этой техники. Оперативная память техники должна составлять не менее четырех гигабайт, а пункт приёма экзамена должен быть обеспечен резервной станцией приема и печати.

В Агульском районе все необходимые технические характеристики для экзамена есть в необходимом объеме. Кроме того, организаторы в муниципалитете проходят ежегодное обучение, которое проводится с учетом новых особенностей предстоящей экзаменационной кампании. Это позволяет избежать недочетов и упущений непосредственно во время экзамена. От уверенности и подготовленности организатора во многом зависит успех мероприятия, кроме того, его осведомленность и подготовленность помогает выстроить структуру экзамена согласно предписаниям и нормативам. В его умения, помимо организационных составляющих, должно входить формирование правильного психологического климата в аудитории. Школьники всегда с тревогой ожидают экзамены, это небезосновательно, ведь это является итогом их учебы за определенный период. Кроме того, результаты экзаменов являются проходным билетом в вузы, именно поэтому роль организатора и его профессиональные характеристики так важны в организации ГИА.

Опыт предыдущих экзаменационных кампаний подтверждает важную роль организаторов в том плане, что правильное выполнение ими своих должностных обязанностей становится гарантом того, что в адрес этой группы экзаменуемых не поступят замечания и их результаты не будут аннулированы.

Полученные в рамках ВКС сведения и новые аспекты проведения ГИА организаторы отработали в рамках первой в текущем году апробации. Их в общей сложности до ГИА будет три, в рамках которых организаторы смогут отработать свои навыки и максимально хорошо подготовиться к государственной итоговой аттестации.

Алена Магомедова