Сегодня в городе Махачкале состоялась 22-я сессия Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва. Открыл и вел ее Председатель дагестанского парламента Заур Аскендеров.

В повестку дня сессии включено 25 вопросов.

На апрельской сессии состоялась традиционная парламентская «разминка».

Представитель фракции «КПРФ» Абдулвахид Лабазанов отметил, что развитие туризма в горной части республики будет в целом способствовать развитию этих территорий, созданию рабочих мест и отчислению налогов в республиканский бюджет.

Депутат от фракции «Справедливая Россия-За правду» Сагид Сагидов коснулся проблем духовно-нравственного воспитания общества. Он отметил необходимость консолидации всего общества перед лицом внешних угроз для нашей страны, формировать государственную, гражданскую, нравственную и патриотическую позицию.

Руслан Ибрагимов, представляющий «Единую Россию», обозначил проблему отсутствия в образовательных организациях — школах и детских садах — медицинского персонала. Из 1403 школ только 327 имеют медработников. Он предложил предусмотреть частичное финансирование рабочих мест для медиков из республиканского бюджета.

Затем в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Мухтара Халалмагомедова, по решению Избирательной комиссии РД вакантный мандат депутата от партии «Единая Россия» передан кандидату в депутаты НС РД Гаджимураду Османову, доложил председатель Комиссии Народного Собрания по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Ильяс Мамаев.

После этого депутаты заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан Джамала Алиева за 2022 год.

В частности, он отметил, что за истекший год в адрес Уполномоченного по правам человека поступило более 1200 обращения. В основном они касались нарушения социальных прав граждан. По всем поступившим в адрес Уполномоченного обращениям проведена совместная работа с органами государственной власти республики и органами местного самоуправления.

К привычным категориям обращений добавились вопросы соблюдения прав граждан при призыве на военную службу по мобилизации. Этим вопросам уделено особое внимание, подчеркнул Джамал Алиев.

Уполномоченный по правам человека обратил внимание на низкую заработную плату педагогов и медработников, на проблему вакцинации детей. Отдельно он коснулся вопросов, касающихся нарушения гражданских прав осужденных.

Затем докладчик ответил на вопросы депутатов.

Заур Аскендеров отметил, что не услышал в докладе о такой практике работы, как выезд в муниципалитеты для приема граждан. «А ведь это могло бы стать эффективной формой работы, которая позволит выслушивать и оперативно решать вопросы граждан на местах. На мой взгляд, эффективность работы будет еще выше, если такие выезды проводить с участием депутатов Народного Собрания.

Уверен, что депутаты подключатся к совместной работе с Уполномоченным для решения злободневных, волнующих граждан вопросов», — сказал спикер парламента.

Депутаты подняли вопросы, касающиеся выявления нарушений, связанных с деятельностью УФСИН в республике, прав инвалидов и семей с детьми-инвалидами на жилье, судебного законодательства, убийства задержанного в стенах Советского РОВД г.Махачкалы и хакерской атаки на сайт Уполномоченного из-за рубежа.

Спикер парламента поблагодарил омбудсмена за проделанную работу.

Информация Уполномоченного по правам человека в РД принята к сведению.