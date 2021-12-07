Состоится заседание Союза женщин Дагестана

В пятницу, 10 декабря, в белом зале Дома дружбы состоится торжественное заседание Союза женщин Дагестана — Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в РД «Где бы не стреляли, пуля попадает в сердце матери», посвященное 80-летию образования Антифашистского

Комитета Советских женщин.

В программе мероприятия выступления представителей Народного Собрания РД, Совета ветеранов, СМИ, деятелей науки, образования, медицины, членов муниципальных отделений Союза женщин и др.

В рамках встречи состоится вручение наград от Союза женщин Дагестана.

Начало мероприятия в 11:00.