Общество

Состоится республиканская сельскохозяйственная ярмарка

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В Махачкале 18 декабря 2021 г.  по адресу: ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского) пройдет очередная республиканская сельскохозяйственная ярмарка.

Отметим, проведение республиканских сельскохозяйственных ярмарок с одной стороны расширяет доступ производителям сельхозтоваров к местам реализации продукции собственного производства, с другой – жители и гости столицы республики получают возможность приобретения качественных сельхозпродуктов по ценам ниже рыночных, напрямую от производителей, исключив из цепочки продаж посредников.

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