Состоится республиканская сельскохозяйственная ярмарка

В Махачкале 18 декабря 2021 г. по адресу: ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского) пройдет очередная республиканская сельскохозяйственная ярмарка.

Отметим, проведение республиканских сельскохозяйственных ярмарок с одной стороны расширяет доступ производителям сельхозтоваров к местам реализации продукции собственного производства, с другой – жители и гости столицы республики получают возможность приобретения качественных сельхозпродуктов по ценам ниже рыночных, напрямую от производителей, исключив из цепочки продаж посредников.