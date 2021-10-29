Соревнования по стрельбе среди правоохранительных и силовых подразделений состоялись в Каспийске

В городе Каспийске состоялся финал соревнований по стрельбе среди команд из семи правоохранительных и силовых структур, дислоцированных на территории Дагестана, в память о погибших сотрудниках. В соревнованиях принимали участие десять команд, которые соревновались по двенадцати видам программы. Цель данных соревнований заключалась в поднятии престижа, роли и места подразделений. Кроме того, данные соревнования проводятся с целью развития у сотрудников навыков эффективного применения и безопасности в обращении с оружием. Состязания посетил Сергей Меликов. В приветственном слове Глава Республики Дагестан отметил: «Мы должны сохранить в наших сердцах память о подвигах героев и донести историческую правду до наших потомков».

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