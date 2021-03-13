Сообщи, где торгуют смертью — всероссийская акция начинается 15 марта

С 15 по 26 марта в России будет проходить акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой общество должно сплотиться в противодействии обороту наркотиков среди молодёжи.

В рамках акции можно не только сообщить о предполагаемых людях и местах распространения наркотических средств, но и получить консультативную помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Акция также включает ряд профилактических мероприятий, которые будут проведены в образовательных учреждениях, спортивных организациях.

В реализацию акции вовлечены специалисты различных ведомств: Минмолодежи, Минобразования, Минспорта, Минкультуры.

Для оказания содействия правоохранительным органам в борьбе с распространением и употреблением наркотиков доступен телефон доверия 8 (8722) 994 994. Также информацией можно поделиться на сайте МВД РД www.05.mvd.ru