Разное

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации

Оставить комментарий

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» общественная наблюдательная комиссия Республики Дагестан образована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 63-С, состав в количестве 10 человек (Абдулагатова Анисат Мукаиловна, Абдулаев Камиль Магомедович, Альчиева Кистаман Магомедшапиевна, Аскерханова Ума Ахмедпашаевна, Гаджиева Зульфия Багатаровна, Муртазалиев Гаджимурад Магомедович, Мусалов Зайирхан Тажудинович, Омаров Омар Нурутдинович, Тарасов Денис Владимирович, Хурбеков Магомед Хамидович), местонахождение: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, каб. 14).

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Л.Ю. Михеева

Также читают:

Дагестанец требует остановить эксперименты с биоло...
Калле-рух
Воинский славайин ягъ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *