«Солнечный берег» вещает теперь онлайн

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный берег» обычно принимает детей у себя круглый год, однако из-за усложнении ситуации с коронавирусом теперь дети проходят смены в лагере онлайн.

Уже около 600 учащихся разных школ всех районов Дагестана прошли свои смены. Здесь их много: «Кого мы назовём учителем?», «Академия творчества», «Солнечный берег собирает друзей» и другие. Здесь педагоги отбирают лучшее в традиционном развитии детей и внедряет новые подходы, способствующие личностному росту ребят.

Впереди «Солнечного берега» новые соглашения с лагеря других регионов, Кубани в частности, для взаимного сотрудничества и обмена опытом.