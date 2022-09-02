Солидарность против терроризма объединит общество Дагестана 3 сентября

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом: ведомства республики организовали ряд акций, культурных и спортивных мероприятий, просветительских программ, уроков и семинаров, которые должны пропитать общество насквозь антитеррористической идеей.

Стоит отметить особое внимание учреждений образования на проведение этого Дня в духе формирования неприятия агрессии и сохранения исторической памяти. В школах и иных учебных заведениях пройдут уроки и линейки, где также почтут память тех, кто пострадал в жестоких террористических акциях. Таких как терракт в Беслане.