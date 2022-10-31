Солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский сообщил о том, что граждане, призванные на военную службу в ходе осеннего призыва, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию к СВО на Украине.

Осенняя призывная компания в 2022 году была перенесена с 1 октября на месяц позже. По словам Бурдинского, это обусловлено проведением частичной мобилизации. В рамках осеннего призыва планируется призвать сто двадцать тысяч человек. «Призывные мероприятия будут завершены в установленные сроки», — сказал представитель Генштаба.

Осенний призыв не будет проходить в 24 муниципалитетах пяти регионов России, где призыв проводится только весной, что обусловлено физико-географическими характеристиками данных субъектов.