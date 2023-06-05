Солдаты-срочники из Ногайского района Дагестана уже принимают Присягу

У каждого юноши наступает период в жизни, когда вчерашнему школьнику нужно пройти проверку на право называться защитником Отечества. В армии молодым ребятам предстоит провести год своей жизни. Ведь армия закаляет волю, приучает к самостоятельности, шлифует характер.

Ежегодно из нашего района уходят в армию ребята, которые ещё недавно сидели за школьной партой, а сегодня мы гордимся ими, потому что только настоящие парни проходят эту суровую школу испытаний. Сегодня эти наши земляки уже защитники Родины, успевшие познать нелегкую армейскую жизнь с ее строгими порядками и дисциплиной.

Героем моей сегодняшней статьи стал наш земляк Насрудин Гаджиев, который в эти дни проходит срочную службу в рядах Вооруженных Сил России. Насрудин родился и вырос в семье Алхаса и Аминат Гаджиевых в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. Он с детства занимался спортом, посещал спортивную секцию, любил играть в футбол. Учился в школе имени А.Х.Джанибекова. Получив аттестат, продолжил учебу в Махачкалинском центре кулинарного искусства, где окончил на отлично курсы повара и обучение по специальности: японская кухня. После окончания учебы Насрудин работал в г. Махачкале, затем в Москве, после и в своем родном селе Терекли-Мектебе. А дальше твердо решил пройти азы военной науки на солдатской службе, понимая ее необходимость. Насрудина проводили на службу в Армию в мае этого года. Солдатскую срочную службу наш земляк в эти дни проходит в Сухопутных войсках в Смоленской области, на днях он принял присягу верно служить своему Отечеству. Родители, друзья и односельчане, провожая Насрудина и его товарищей, выразили надежду на то, что они будут гордо нести честь защитника Родины и не подведут земляков. Они очень верят, что их напутствия не окажутся пустыми словами.

Мы знаем, что всегда будем слышать только хорошие слова о наших воинах-земляках, которые честно и добросовестно выполняют свой долг перед Отечеством, как когда-то несли ратную службу их отцы, деды и прадеды, прославляя Россию.

Желаю Насрудину Алхасовичу успешно пройти срочную службу, познать крепкую армейскую дружбу, чтобы его родители, сестра Наида, брат Абубакар, его родная школа, односельчане гордились им.

Источник: Голос степи