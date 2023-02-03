Солдат — это профессия, боец — черта характера, а воин — это состояние души

Все эти три качества можно применить к военнослужащему Салавату Джамалутдинову из селения Верхнее Казанище.

В рядах Вооруженных сил Салават служит с 2012 года. По отзывам других, воюет он умело и мужественно. И доказательством тому служат его многочисленные медали за безупречную службу.

Во время боевых действий боец получил осколочное ранение в голову и был госпитализирован.

Несмотря на травму, он принял решение, что должен вернуться обратно в зону проведения специальной военной операции.

Говорит, что он там нужен. Уезжая, дал обещание вернуться живым и здоровым.

Военнослужащие Буйнакского района продолжают показывать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации.